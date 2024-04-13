Çin yuanından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile CNY → NPR çevirin

1.000 cny
18.442,70 npr

1,000 CNY = 18,44 NPR

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Nepal Rupisi
1 CNY18,44270 NPR
5 CNY92,21350 NPR
10 CNY184,42700 NPR
20 CNY368,85400 NPR
50 CNY922,13500 NPR
100 CNY1.844,27000 NPR
250 CNY4.610,67500 NPR
500 CNY9.221,35000 NPR
1000 CNY18.442,70000 NPR
2000 CNY36.885,40000 NPR
5000 CNY92.213,50000 NPR
10000 CNY184.427,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 NPR0,05422 CNY
5 NPR0,27111 CNY
10 NPR0,54222 CNY
20 NPR1,08444 CNY
50 NPR2,71111 CNY
100 NPR5,42221 CNY
250 NPR13,55553 CNY
500 NPR27,11105 CNY
1000 NPR54,22210 CNY
2000 NPR108,44420 CNY
5000 NPR271,11050 CNY
10000 NPR542,22100 CNY