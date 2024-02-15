Yeni Zelanda dolarından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile NZD → NPR çevirin

1.000 nzd
81.189 npr

1.00000 NZD = 81.18900 NPR

16:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550051.0758589.32221.452991.651980.94748518.3605
1 GBP1.1695811.2583104.471.69941.932131.1081621.4741
1 USD0.92950.794723183.02481.350551.535510.880717.066
1 INR0.01119540.009572120.012044610.01626680.01849460.01060770.205553

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Yeni Zelanda dolarından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Nepal Rupisi
1 NZD81.18900 NPR
5 NZD405.94500 NPR
10 NZD811.89000 NPR
20 NZD1623.78000 NPR
50 NZD4059.45000 NPR
100 NZD8118.90000 NPR
250 NZD20297.25000 NPR
500 NZD40594.50000 NPR
1000 NZD81189.00000 NPR
2000 NZD162378.00000 NPR
5000 NZD405945.00000 NPR
10000 NZD811890.00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 NPR0.01232 NZD
5 NPR0.06158 NZD
10 NPR0.12317 NZD
20 NPR0.24634 NZD
50 NPR0.61584 NZD
100 NPR1.23169 NZD
250 NPR3.07923 NZD
500 NPR6.15845 NZD
1000 NPR12.31690 NZD
2000 NPR24.63380 NZD
5000 NPR61.58450 NZD
10000 NPR123.16900 NZD