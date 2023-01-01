10 Nepal rupisinden Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile NPR → NZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nepal rupisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Nepal Rupisi
|1 NZD
|79.68880 NPR
|5 NZD
|398.44400 NPR
|10 NZD
|796.88800 NPR
|20 NZD
|1593.77600 NPR
|50 NZD
|3984.44000 NPR
|100 NZD
|7968.88000 NPR
|250 NZD
|19922.20000 NPR
|500 NZD
|39844.40000 NPR
|1000 NZD
|79688.80000 NPR
|2000 NZD
|159377.60000 NPR
|5000 NZD
|398444.00000 NPR
|10000 NZD
|796888.00000 NPR