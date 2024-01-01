Nepal rupisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → USD çevirin

1.000 npr
7,53 usd

1.00000 NPR = 0.00753 USD

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855071.0760589.33821.45241.651270.94738518.3576
1 GBP1.1694911.25845104.4821.698591.931171.1079621.4694
1 USD0.929350.794628183.02421.349751.534570.8804517.0602
1 INR0.01119340.009571040.012044710.01625730.01848340.01060470.205485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / ABD Doları
1 NPR0.00753 USD
5 NPR0.03763 USD
10 NPR0.07526 USD
20 NPR0.15053 USD
50 NPR0.37631 USD
100 NPR0.75263 USD
250 NPR1.88157 USD
500 NPR3.76314 USD
1000 NPR7.52627 USD
2000 NPR15.05254 USD
5000 NPR37.63135 USD
10000 NPR75.26270 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Nepal Rupisi
1 USD132.86800 NPR
5 USD664.34000 NPR
10 USD1328.68000 NPR
20 USD2657.36000 NPR
50 USD6643.40000 NPR
100 USD13286.80000 NPR
250 USD33217.00000 NPR
500 USD66434.00000 NPR
1000 USD132868.00000 NPR
2000 USD265736.00000 NPR
5000 USD664340.00000 NPR
10000 USD1328680.00000 NPR