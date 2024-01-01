Nepal rupisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → AUD çevirin

1.000 npr
11,55 aud

1.00000 NPR = 0.01155 AUD

15:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855581.076589.37041.45291.652210.9475218.3728
1 GBP1.168811.25825104.4591.69821.931161.1074621.4748
1 USD0.928950.794755183.01941.349651.53480.8801517.0672
1 INR0.01118940.009573120.012045410.0162570.01848730.01060170.205581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Avustralya Doları
1 NPR0.01155 AUD
5 NPR0.05776 AUD
10 NPR0.11551 AUD
20 NPR0.23103 AUD
50 NPR0.57756 AUD
100 NPR1.15513 AUD
250 NPR2.88783 AUD
500 NPR5.77565 AUD
1000 NPR11.55130 AUD
2000 NPR23.10260 AUD
5000 NPR57.75650 AUD
10000 NPR115.51300 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Nepal Rupisi
1 AUD86.57010 NPR
5 AUD432.85050 NPR
10 AUD865.70100 NPR
20 AUD1731.40200 NPR
50 AUD4328.50500 NPR
100 AUD8657.01000 NPR
250 AUD21642.52500 NPR
500 AUD43285.05000 NPR
1000 AUD86570.10000 NPR
2000 AUD173140.20000 NPR
5000 AUD432850.50000 NPR
10000 AUD865701.00000 NPR