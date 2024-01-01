Nepal rupisinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile NPR → INR çevirin

1.000 npr
624,83 inr

1.00000 NPR = 0.62483 INR

15:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855591.0764589.36741.452831.652140.9475718.3791
1 GBP1.1687811.25815104.4521.698061.931011.107521.4814
1 USD0.928950.794818183.02051.349651.53480.8802517.0738
1 INR0.01118980.009573750.012045210.01625680.0184870.01060280.205658

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Hindistan Rupisi
1 NPR0.62483 INR
5 NPR3.12417 INR
10 NPR6.24834 INR
20 NPR12.49668 INR
50 NPR31.24170 INR
100 NPR62.48340 INR
250 NPR156.20850 INR
500 NPR312.41700 INR
1000 NPR624.83400 INR
2000 NPR1249.66800 INR
5000 NPR3124.17000 INR
10000 NPR6248.34000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Nepal Rupisi
1 INR1.60042 NPR
5 INR8.00210 NPR
10 INR16.00420 NPR
20 INR32.00840 NPR
50 INR80.02100 NPR
100 INR160.04200 NPR
250 INR400.10500 NPR
500 INR800.21000 NPR
1000 INR1600.42000 NPR
2000 INR3200.84000 NPR
5000 INR8002.10000 NPR
10000 INR16004.20000 NPR