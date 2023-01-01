20 Nepal rupisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → AUD çevirin

20 npr
0,23 aud

1.00000 NPR = 0.01170 AUD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NPR → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 AUD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Avustralya Doları
1 NPR0.01170 AUD
5 NPR0.05849 AUD
10 NPR0.11698 AUD
20 NPR0.23397 AUD
50 NPR0.58492 AUD
100 NPR1.16984 AUD
250 NPR2.92460 AUD
500 NPR5.84920 AUD
1000 NPR11.69840 AUD
2000 NPR23.39680 AUD
5000 NPR58.49200 AUD
10000 NPR116.98400 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Nepal Rupisi
1 AUD85.48190 NPR
5 AUD427.40950 NPR
10 AUD854.81900 NPR
20 AUD1709.63800 NPR
50 AUD4274.09500 NPR
100 AUD8548.19000 NPR
250 AUD21370.47500 NPR
500 AUD42740.95000 NPR
1000 AUD85481.90000 NPR
2000 AUD170963.80000 NPR
5000 AUD427409.50000 NPR
10000 AUD854819.00000 NPR