Непальские рупии в долларов сша

Сконвертируйте NPR в USD по реальному обменному курсу

1000 npr
7.54 usd

1.00000 NPR = 0.00754 USD

Среднерыночный курс в 10:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса NPR к USD

1 мин. назад 1 NPR → 0 USD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.07589.09441.458181.678770.9587518.5369
1GBP1.1614411.24855103.4781.69361.949791.1135321.5295
1USD0.930250.800929182.87851.356451.561650.8918517.2436
1INR0.01122410.009663890.012065910.01636670.01884260.01076090.208059

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из непальских рупий в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NPR из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NPR в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for непальская рупия

NPR в USD

NPR в EUR

NPR в GBP

NPR в INR

NPR в JPY

NPR в RUB

NPR в AUD

NPR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Непальская рупия / Доллар США
1 NPR0.00754 USD
5 NPR0.03768 USD
10 NPR0.07537 USD
20 NPR0.15073 USD
50 NPR0.37683 USD
100 NPR0.75367 USD
250 NPR1.88416 USD
500 NPR3.76832 USD
1000 NPR7.53665 USD
2000 NPR15.07330 USD
5000 NPR37.68325 USD
10000 NPR75.36650 USD
Обменные курсы Доллар США / Непальская рупия
1 USD132.68500 NPR
5 USD663.42500 NPR
10 USD1326.85000 NPR
20 USD2653.70000 NPR
50 USD6634.25000 NPR
100 USD13268.50000 NPR
250 USD33171.25000 NPR
500 USD66342.50000 NPR
1000 USD132685.00000 NPR
2000 USD265370.00000 NPR
5000 USD663425.00000 NPR
10000 USD1326850.00000 NPR