bin Yeni Zelanda dolarından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile NZD → NPR çevirin

1000 nzd
79688.80 npr

1.00000 NZD = 79.68880 NPR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → NPR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 NPR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

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NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Nepal Rupisi
1 NZD79.68880 NPR
5 NZD398.44400 NPR
10 NZD796.88800 NPR
20 NZD1593.77600 NPR
50 NZD3984.44000 NPR
100 NZD7968.88000 NPR
250 NZD19922.20000 NPR
500 NZD39844.40000 NPR
1000 NZD79688.80000 NPR
2000 NZD159377.60000 NPR
5000 NZD398444.00000 NPR
10000 NZD796888.00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 NPR0.01255 NZD
5 NPR0.06274 NZD
10 NPR0.12549 NZD
20 NPR0.25098 NZD
50 NPR0.62744 NZD
100 NPR1.25488 NZD
250 NPR3.13720 NZD
500 NPR6.27440 NZD
1000 NPR12.54880 NZD
2000 NPR25.09760 NZD
5000 NPR62.74400 NZD
10000 NPR125.48800 NZD