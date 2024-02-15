Macar forintinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile HUF → NPR çevirin

10.000 huf
3.664,33 npr

1.00000 HUF = 0.36643 NPR

06:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537051.0728589.06121.453231.653720.9495618.3377
1 GBP1.1713611.25665104.3191.70221.937031.1122821.4793
1 USD0.932150.795767183.01371.354551.541430.885117.0925
1 INR0.01122820.009585970.012046210.01631720.01856830.01066210.2059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Nepal Rupisi
2000 HUF732.86600 NPR
5000 HUF1832.16500 NPR
10000 HUF3664.33000 NPR
15000 HUF5496.49500 NPR
20000 HUF7328.66000 NPR
30000 HUF10992.99000 NPR
40000 HUF14657.32000 NPR
50000 HUF18321.65000 NPR
60000 HUF21985.98000 NPR
100000 HUF36643.30000 NPR
150000 HUF54964.95000 NPR
200000 HUF73286.60000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Macar Forinti
1 NPR2.72901 HUF
5 NPR13.64505 HUF
10 NPR27.29010 HUF
20 NPR54.58020 HUF
50 NPR136.45050 HUF
100 NPR272.90100 HUF
250 NPR682.25250 HUF
500 NPR1364.50500 HUF
1000 NPR2729.01000 HUF
2000 NPR5458.02000 HUF
5000 NPR13645.05000 HUF
10000 NPR27290.10000 HUF