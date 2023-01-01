1 Nepal rupisinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile NPR → HUF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nepal rupisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Nepal Rupisi
|2000 HUF
|721.43600 NPR
|5000 HUF
|1803.59000 NPR
|10000 HUF
|3607.18000 NPR
|15000 HUF
|5410.77000 NPR
|20000 HUF
|7214.36000 NPR
|30000 HUF
|10821.54000 NPR
|40000 HUF
|14428.72000 NPR
|50000 HUF
|18035.90000 NPR
|60000 HUF
|21643.08000 NPR
|100000 HUF
|36071.80000 NPR
|150000 HUF
|54107.70000 NPR
|200000 HUF
|72143.60000 NPR