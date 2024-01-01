1 روبية نيبالية إلى فورنت مجري

تحويل NPR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
3 huf

₨1.000 NPR = Ft2.635 HUF

Mid-market exchange rate at 06:37
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NPR إلى HUF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.3031.5121.6550.94721.684
1 GBP1.17911.312110.0021.7831.9511.11625.565
1 USD0.8990.762183.8721.3591.4880.85119.492
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Hungarian Forint
1 NPR٢٫٦٣٤٦٨ HUF
5 NPR١٣٫١٧٣٤٠ HUF
10 NPR٢٦٫٣٤٦٨٠ HUF
20 NPR٥٢٫٦٩٣٦٠ HUF
50 NPR١٣١٫٧٣٤٠٠ HUF
100 NPR٢٦٣٫٤٦٨٠٠ HUF
250 NPR٦٥٨٫٦٧٠٠٠ HUF
500 NPR١٬٣١٧٫٣٤٠٠٠ HUF
1000 NPR٢٬٦٣٤٫٦٨٠٠٠ HUF
2000 NPR٥٬٢٦٩٫٣٦٠٠٠ HUF
5000 NPR١٣٬١٧٣٫٤٠٠٠٠ HUF
10000 NPR٢٦٬٣٤٦٫٨٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Nepalese Rupee
2000 HUF٧٥٩٫١٠٦٠٠ NPR
5000 HUF١٬٨٩٧٫٧٦٥٠٠ NPR
10000 HUF٣٬٧٩٥٫٥٣٠٠٠ NPR
15000 HUF٥٬٦٩٣٫٢٩٥٠٠ NPR
20000 HUF٧٬٥٩١٫٠٦٠٠٠ NPR
30000 HUF١١٬٣٨٦٫٥٩٠٠٠ NPR
40000 HUF١٥٬١٨٢٫١٢٠٠٠ NPR
50000 HUF١٨٬٩٧٧٫٦٥٠٠٠ NPR
60000 HUF٢٢٬٧٧٣٫١٨٠٠٠ NPR
100000 HUF٣٧٬٩٥٥٫٣٠٠٠٠ NPR
150000 HUF٥٦٬٩٣٢٫٩٥٠٠٠ NPR
200000 HUF٧٥٬٩١٠٫٦٠٠٠٠ NPR