Singapur dolarından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → NPR çevirin

1.000 sgd
98.742,60 npr

1.00000 SGD = 98.74260 NPR

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 EUR10.8549051.0770589.40591.450731.651410.9474118.366
1 GBP1.1697211.25985104.581.696951.931691.1082121.4831
1 USD0.92850.793745183.011.346951.533270.8796517.0521
1 INR0.01118490.009562040.012046710.01622640.01847090.01059690.205422

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Nepal Rupisi
1 SGD98.74260 NPR
5 SGD493.71300 NPR
10 SGD987.42600 NPR
20 SGD1974.85200 NPR
50 SGD4937.13000 NPR
100 SGD9874.26000 NPR
250 SGD24685.65000 NPR
500 SGD49371.30000 NPR
1000 SGD98742.60000 NPR
2000 SGD197485.20000 NPR
5000 SGD493713.00000 NPR
10000 SGD987426.00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Singapur Doları
1 NPR0.01013 SGD
5 NPR0.05064 SGD
10 NPR0.10127 SGD
20 NPR0.20255 SGD
50 NPR0.50637 SGD
100 NPR1.01273 SGD
250 NPR2.53182 SGD
500 NPR5.06365 SGD
1000 NPR10.12730 SGD
2000 NPR20.25460 SGD
5000 NPR50.63650 SGD
10000 NPR101.27300 SGD