Romanya leyinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile RON → NPR çevirin

1.000 ron
28.737,70 npr

1.00000 RON = 28.73770 NPR

18:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.076589.35951.451181.651710.9474318.3531
1 GBP1.1696611.25915104.5211.69741.931951.1081721.4671
1 USD0.928950.794187183.00931.348051.534330.8801517.0489
1 INR0.01119080.009567440.012046810.01623970.01848380.0106030.205385

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Rumen Leyi / Nepal Rupisi
1 RON28.73770 NPR
5 RON143.68850 NPR
10 RON287.37700 NPR
20 RON574.75400 NPR
50 RON1436.88500 NPR
100 RON2873.77000 NPR
250 RON7184.42500 NPR
500 RON14368.85000 NPR
1000 RON28737.70000 NPR
2000 RON57475.40000 NPR
5000 RON143688.50000 NPR
10000 RON287377.00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Rumen Leyi
1 NPR0.03480 RON
5 NPR0.17399 RON
10 NPR0.34798 RON
20 NPR0.69595 RON
50 NPR1.73988 RON
100 NPR3.47975 RON
250 NPR8.69937 RON
500 NPR17.39875 RON
1000 NPR34.79750 RON
2000 NPR69.59500 RON
5000 NPR173.98750 RON
10000 NPR347.97500 RON