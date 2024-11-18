500 Romanya leyinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile RON → NPR çevirin

1,000L RON = 28,76₨ NPR

23:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 RON → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek29,569330,1912
Düşük28,573728,5737
Ortalama29,137829,6114
Değişim-2.17%-4.05%
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1 RON → NPR istatistikleri

RON → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,5693, en düşük 28,5737 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29,1378 oldu. RON → NPR kurundaki değişiklik -2.17 değerindeydi.

RON → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 30,1912, en düşük 28,5737 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 29,6114 oldu. RON → NPR kurundaki değişiklik -4.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,397
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,436
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,208
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Nepal Rupisi
1 RON28,75670 NPR
5 RON143,78350 NPR
10 RON287,56700 NPR
20 RON575,13400 NPR
50 RON1.437,83500 NPR
100 RON2.875,67000 NPR
250 RON7.189,17500 NPR
500 RON14.378,35000 NPR
1000 RON28.756,70000 NPR
2000 RON57.513,40000 NPR
5000 RON143.783,50000 NPR
10000 RON287.567,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Rumen Leyi
1 NPR0,03477 RON
5 NPR0,17387 RON
10 NPR0,34774 RON
20 NPR0,69549 RON
50 NPR1,73873 RON
100 NPR3,47745 RON
250 NPR8,69363 RON
500 NPR17,38725 RON
1000 NPR34,77450 RON
2000 NPR69,54900 RON
5000 NPR173,87250 RON
10000 NPR347,74500 RON