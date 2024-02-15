Türk lirasından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → NPR çevirin

1.000 try
4.313,15 npr

1.00000 TRY = 4.31315 NPR

23:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549951.0775589.44281.450491.650790.94788518.3651
1 GBP1.169611.2603104.6121.696491.930751.1086421.4798
1 USD0.9280.793462183.00571.34611.531980.8796517.0434
1 INR0.01118030.009559130.012047410.0162170.01845630.01059750.205328

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Nepal Rupisi
1 TRY4.31315 NPR
5 TRY21.56575 NPR
10 TRY43.13150 NPR
20 TRY86.26300 NPR
50 TRY215.65750 NPR
100 TRY431.31500 NPR
250 TRY1078.28750 NPR
500 TRY2156.57500 NPR
1000 TRY4313.15000 NPR
2000 TRY8626.30000 NPR
5000 TRY21565.75000 NPR
10000 TRY43131.50000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Türk Lirası
1 NPR0.23185 TRY
5 NPR1.15925 TRY
10 NPR2.31849 TRY
20 NPR4.63698 TRY
50 NPR11.59245 TRY
100 NPR23.18490 TRY
250 NPR57.96225 TRY
500 NPR115.92450 TRY
1000 NPR231.84900 TRY
2000 NPR463.69800 TRY
5000 NPR1159.24500 TRY
10000 NPR2318.49000 TRY