5 Türk lirasından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile TRY → NPR çevirin

5 try
20,62 npr

1,000 TRY = 4,125 NPR

15:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8621,4661,6440,97317,67
1 GBP1,1711,246103,9561,7151,9231,13920,672
1 USD0,9390,803183,4421,3761,5440,91416,593
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Nepal Rupisi
1 TRY4,12499 NPR
5 TRY20,62495 NPR
10 TRY41,24990 NPR
20 TRY82,49980 NPR
50 TRY206,24950 NPR
100 TRY412,49900 NPR
250 TRY1.031,24750 NPR
500 TRY2.062,49500 NPR
1000 TRY4.124,99000 NPR
2000 TRY8.249,98000 NPR
5000 TRY20.624,95000 NPR
10000 TRY41.249,90000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Türk Lirası
1 NPR0,24243 TRY
5 NPR1,21213 TRY
10 NPR2,42425 TRY
20 NPR4,84850 TRY
50 NPR12,12125 TRY
100 NPR24,24250 TRY
250 NPR60,60625 TRY
500 NPR121,21250 TRY
1000 NPR242,42500 TRY
2000 NPR484,85000 TRY
5000 NPR1.212,12500 TRY
10000 NPR2.424,25000 TRY