Yeni İsrail şekelinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile ILS → NPR çevirin

1.000 ils
36.391,90 npr

1.00000 ILS = 36.39190 NPR

06:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536651.0730589.07451.453181.652750.9493418.3341
1 GBP1.1714211.25705104.3481.702361.936161.1120821.478
1 USD0.93190.795513183.01061.354251.540240.8846517.086
1 INR0.01122660.009583270.012046610.01631420.01855470.01065710.205829

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Nepal Rupisi
1 ILS36.39190 NPR
5 ILS181.95950 NPR
10 ILS363.91900 NPR
20 ILS727.83800 NPR
50 ILS1819.59500 NPR
100 ILS3639.19000 NPR
250 ILS9097.97500 NPR
500 ILS18195.95000 NPR
1000 ILS36391.90000 NPR
2000 ILS72783.80000 NPR
5000 ILS181959.50000 NPR
10000 ILS363919.00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 NPR0.02748 ILS
5 NPR0.13739 ILS
10 NPR0.27479 ILS
20 NPR0.54957 ILS
50 NPR1.37393 ILS
100 NPR2.74786 ILS
250 NPR6.86965 ILS
500 NPR13.73930 ILS
1000 NPR27.47860 ILS
2000 NPR54.95720 ILS
5000 NPR137.39300 ILS
10000 NPR274.78600 ILS