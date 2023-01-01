1 Nepal rupisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile NPR → ILS çevirin

1 npr
0.03 ils

1.00000 NPR = 0.02868 ILS

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NPR → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 ILS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nepal rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 NPR0.02868 ILS
5 NPR0.14340 ILS
10 NPR0.28680 ILS
20 NPR0.57359 ILS
50 NPR1.43397 ILS
100 NPR2.86795 ILS
250 NPR7.16988 ILS
500 NPR14.33975 ILS
1000 NPR28.67950 ILS
2000 NPR57.35900 ILS
5000 NPR143.39750 ILS
10000 NPR286.79500 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Nepal Rupisi
1 ILS34.86810 NPR
5 ILS174.34050 NPR
10 ILS348.68100 NPR
20 ILS697.36200 NPR
50 ILS1743.40500 NPR
100 ILS3486.81000 NPR
250 ILS8717.02500 NPR
500 ILS17434.05000 NPR
1000 ILS34868.10000 NPR
2000 ILS69736.20000 NPR
5000 ILS174340.50000 NPR
10000 ILS348681.00000 NPR