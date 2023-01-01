5 Nepal rupisinden Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile NPR → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nepal rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Nepal Rupisi
|1 ILS
|34.86810 NPR
|5 ILS
|174.34050 NPR
|10 ILS
|348.68100 NPR
|20 ILS
|697.36200 NPR
|50 ILS
|1743.40500 NPR
|100 ILS
|3486.81000 NPR
|250 ILS
|8717.02500 NPR
|500 ILS
|17434.05000 NPR
|1000 ILS
|34868.10000 NPR
|2000 ILS
|69736.20000 NPR
|5000 ILS
|174340.50000 NPR
|10000 ILS
|348681.00000 NPR