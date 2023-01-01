10 bin Nepal rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile NPR → TRY çevirin

10000 npr
2063.28 try

1.00000 NPR = 0.20633 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NPR → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 TRY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Türk Lirası
1 NPR0.20633 TRY
5 NPR1.03164 TRY
10 NPR2.06328 TRY
20 NPR4.12656 TRY
50 NPR10.31640 TRY
100 NPR20.63280 TRY
250 NPR51.58200 TRY
500 NPR103.16400 TRY
1000 NPR206.32800 TRY
2000 NPR412.65600 TRY
5000 NPR1031.64000 TRY
10000 NPR2063.28000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Nepal Rupisi
1 TRY4.84665 NPR
5 TRY24.23325 NPR
10 TRY48.46650 NPR
20 TRY96.93300 NPR
50 TRY242.33250 NPR
100 TRY484.66500 NPR
250 TRY1211.66250 NPR
500 TRY2423.32500 NPR
1000 TRY4846.65000 NPR
2000 TRY9693.30000 NPR
5000 TRY24233.25000 NPR
10000 TRY48466.50000 NPR