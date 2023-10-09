罗马尼亚列伊兑尼泊尔卢比Nepalese Rupees

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1GBP1.1580111.22415101.9481.66381.908711.1088522.2991
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罗马尼亚列伊/尼泊尔卢比汇率
1 RON28.37220 NPR
5 RON141.86100 NPR
10 RON283.72200 NPR
20 RON567.44400 NPR
50 RON1418.61000 NPR
100 RON2837.22000 NPR
250 RON7093.05000 NPR
500 RON14186.10000 NPR
1000 RON28372.20000 NPR
2000 RON56744.40000 NPR
5000 RON141861.00000 NPR
10000 RON283722.00000 NPR
尼泊尔卢比/罗马尼亚列伊汇率
1 NPR0.03525 RON
5 NPR0.17623 RON
10 NPR0.35246 RON
20 NPR0.70492 RON
50 NPR1.76229 RON
100 NPR3.52458 RON
250 NPR8.81145 RON
500 NPR17.62290 RON
1000 NPR35.24580 RON
2000 NPR70.49160 RON
5000 NPR176.22900 RON
10000 NPR352.45800 RON