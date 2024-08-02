1 Singapur dolarından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile SGD → NPR çevirin

1 sgd
101,02 npr

1,000S$ SGD = 101,0₨ NPR

20:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → NPR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek101,0220101,0220
Düşük98,760898,3275
Ortalama99,531399,0170
Değişim2.29%2.13%
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1 SGD → NPR istatistikleri

SGD → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 101,0220, en düşük 98,7608 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 99,5313 oldu. SGD → NPR kurundaki değişiklik 2.29 değerindeydi.

SGD → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 101,0220, en düşük 98,3275 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 99,0170 oldu. SGD → NPR kurundaki değişiklik 2.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8077,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4547,8244,902
1 AUD0,65210.562,40,59710,50954,6424,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Nepal Rupisi
1 SGD101,02200 NPR
5 SGD505,11000 NPR
10 SGD1.010,22000 NPR
20 SGD2.020,44000 NPR
50 SGD5.051,10000 NPR
100 SGD10.102,20000 NPR
250 SGD25.255,50000 NPR
500 SGD50.511,00000 NPR
1000 SGD101.022,00000 NPR
2000 SGD202.044,00000 NPR
5000 SGD505.110,00000 NPR
10000 SGD1.010.220,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Singapur Doları
1 NPR0,00990 SGD
5 NPR0,04949 SGD
10 NPR0,09899 SGD
20 NPR0,19798 SGD
50 NPR0,49494 SGD
100 NPR0,98989 SGD
250 NPR2,47472 SGD
500 NPR4,94944 SGD
1000 NPR9,89888 SGD
2000 NPR19,79776 SGD
5000 NPR49,49440 SGD
10000 NPR98,98880 SGD