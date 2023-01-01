500 Nepal rupisinden Singapur dolarına
Reel döviz kuru ile NPR → SGD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nepal rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Singapur Doları / Nepal Rupisi
|1 SGD
|97.24090 NPR
|5 SGD
|486.20450 NPR
|10 SGD
|972.40900 NPR
|20 SGD
|1944.81800 NPR
|50 SGD
|4862.04500 NPR
|100 SGD
|9724.09000 NPR
|250 SGD
|24310.22500 NPR
|500 SGD
|48620.45000 NPR
|1000 SGD
|97240.90000 NPR
|2000 SGD
|194481.80000 NPR
|5000 SGD
|486204.50000 NPR
|10000 SGD
|972409.00000 NPR