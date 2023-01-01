500 Nepal rupisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → SGD çevirin

500 npr
5.14 sgd

1.00000 NPR = 0.01028 SGD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NPR → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 SGD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Singapur Doları
1 NPR0.01028 SGD
5 NPR0.05142 SGD
10 NPR0.10284 SGD
20 NPR0.20567 SGD
50 NPR0.51419 SGD
100 NPR1.02837 SGD
250 NPR2.57092 SGD
500 NPR5.14185 SGD
1000 NPR10.28370 SGD
2000 NPR20.56740 SGD
5000 NPR51.41850 SGD
10000 NPR102.83700 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Nepal Rupisi
1 SGD97.24090 NPR
5 SGD486.20450 NPR
10 SGD972.40900 NPR
20 SGD1944.81800 NPR
50 SGD4862.04500 NPR
100 SGD9724.09000 NPR
250 SGD24310.22500 NPR
500 SGD48620.45000 NPR
1000 SGD97240.90000 NPR
2000 SGD194481.80000 NPR
5000 SGD486204.50000 NPR
10000 SGD972409.00000 NPR