50 يوان صيني إلى روبية نيبالية

تحويل CNY إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

50 cny
935.64 npr

¥1.000 CNY = ₨18.71 NPR

Mid-market exchange rate at 09:54
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CNY إلى NPR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51683.9651.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7720.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1880.965
1 EUR1.0938.5171.49910.8561.65691.7441.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Nepalese Rupee
1 CNY١٨٫٧١٢٨٠ NPR
5 CNY٩٣٫٥٦٤٠٠ NPR
10 CNY١٨٧٫١٢٨٠٠ NPR
20 CNY٣٧٤٫٢٥٦٠٠ NPR
50 CNY٩٣٥٫٦٤٠٠٠ NPR
100 CNY١٬٨٧١٫٢٨٠٠٠ NPR
250 CNY٤٬٦٧٨٫٢٠٠٠٠ NPR
500 CNY٩٬٣٥٦٫٤٠٠٠٠ NPR
1000 CNY١٨٬٧١٢٫٨٠٠٠٠ NPR
2000 CNY٣٧٬٤٢٥٫٦٠٠٠٠ NPR
5000 CNY٩٣٬٥٦٤٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 CNY١٨٧٬١٢٨٫٠٠٠٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Chinese Yuan RMB
1 NPR٠٫٠٥٣٤٤ CNY
5 NPR٠٫٢٦٧٢٠ CNY
10 NPR٠٫٥٣٤٣٩ CNY
20 NPR١٫٠٦٨٧٩ CNY
50 NPR٢٫٦٧١٩٧ CNY
100 NPR٥٫٣٤٣٩٣ CNY
250 NPR١٣٫٣٥٩٨٣ CNY
500 NPR٢٦٫٧١٩٦٥ CNY
1000 NPR٥٣٫٤٣٩٣٠ CNY
2000 NPR١٠٦٫٨٧٨٦٠ CNY
5000 NPR٢٦٧٫١٩٦٥٠ CNY
10000 NPR٥٣٤٫٣٩٣٠٠ CNY