فرنك سويسري إلى روبية نيبالية

تحويل CHF إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٤٧٬٧٤٤ npr

1.00000 CHF = 147.74400 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:17 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

CHF إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 NPR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.656910.957218.2214
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.918941.1085821.103
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557390.899717.127
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878070.01084960.206536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Nepalese Rupee
1 CHF147.74400 NPR
5 CHF738.72000 NPR
10 CHF1477.44000 NPR
20 CHF2954.88000 NPR
50 CHF7387.20000 NPR
100 CHF14774.40000 NPR
250 CHF36936.00000 NPR
500 CHF73872.00000 NPR
1000 CHF147744.00000 NPR
2000 CHF295488.00000 NPR
5000 CHF738720.00000 NPR
10000 CHF1477440.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الفرنك السويسري
1 NPR0.00677 CHF
5 NPR0.03384 CHF
10 NPR0.06768 CHF
20 NPR0.13537 CHF
50 NPR0.33842 CHF
100 NPR0.67685 CHF
250 NPR1.69212 CHF
500 NPR3.38424 CHF
1000 NPR6.76848 CHF
2000 NPR13.53696 CHF
5000 NPR33.84240 CHF
10000 NPR67.68480 CHF