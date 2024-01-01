250 روبية نيبالية إلى فرنك سويسري

تحويل NPR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

250 npr
1.59 chf

₨1.000 NPR = SFr.0.006350 CHF

Mid-market exchange rate at 06:15
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NPR إلى CHF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2731.5121.6560.94821.684
1 GBP1.17911.311109.9371.7821.9511.11725.558
1 USD0.8990.763183.8671.361.4890.85219.498
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الفرنك السويسري
1 NPR٠٫٠٠٦٣٥ CHF
5 NPR٠٫٠٣١٧٥ CHF
10 NPR٠٫٠٦٣٥٠ CHF
20 NPR٠٫١٢٧٠١ CHF
50 NPR٠٫٣١٧٥١ CHF
100 NPR٠٫٦٣٥٠٣ CHF
250 NPR١٫٥٨٧٥٦ CHF
500 NPR٣٫١٧٥١٣ CHF
1000 NPR٦٫٣٥٠٢٥ CHF
2000 NPR١٢٫٧٠٠٥٠ CHF
5000 NPR٣١٫٧٥١٢٥ CHF
10000 NPR٦٣٫٥٠٢٥٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Nepalese Rupee
1 CHF١٥٧٫٤٧٤٠٠ NPR
5 CHF٧٨٧٫٣٧٠٠٠ NPR
10 CHF١٬٥٧٤٫٧٤٠٠٠ NPR
20 CHF٣٬١٤٩٫٤٨٠٠٠ NPR
50 CHF٧٬٨٧٣٫٧٠٠٠٠ NPR
100 CHF١٥٬٧٤٧٫٤٠٠٠٠ NPR
250 CHF٣٩٬٣٦٨٫٥٠٠٠٠ NPR
500 CHF٧٨٬٧٣٧٫٠٠٠٠٠ NPR
1000 CHF١٥٧٬٤٧٤٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 CHF٣١٤٬٩٤٨٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 CHF٧٨٧٬٣٧٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 CHF١٬٥٧٤٬٧٤٠٫٠٠٠٠٠ NPR