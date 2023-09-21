رينغيت ماليزي إلى روبية نيبالية

تحويل MYR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٢٨٬٣٣٨٫٥٠ npr

1.00000 MYR = 28.33850 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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MYR إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066288.631.436971.661910.964718.3674
1GBP1.152811.2291102.1711.656521.915831.1121121.1737
1USD0.93790.813603183.1271.347751.558720.904817.227
1INR0.01128290.009787480.012029810.01621310.01875110.01088460.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Nepalese Rupee
1 MYR28.33850 NPR
5 MYR141.69250 NPR
10 MYR283.38500 NPR
20 MYR566.77000 NPR
50 MYR1416.92500 NPR
100 MYR2833.85000 NPR
250 MYR7084.62500 NPR
500 MYR14169.25000 NPR
1000 MYR28338.50000 NPR
2000 MYR56677.00000 NPR
5000 MYR141692.50000 NPR
10000 MYR283385.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / رينغيت ماليزي
1 NPR0.03529 MYR
5 NPR0.17644 MYR
10 NPR0.35288 MYR
20 NPR0.70575 MYR
50 NPR1.76438 MYR
100 NPR3.52877 MYR
250 NPR8.82193 MYR
500 NPR17.64385 MYR
1000 NPR35.28770 MYR
2000 NPR70.57540 MYR
5000 NPR176.43850 MYR
10000 NPR352.87700 MYR