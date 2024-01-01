20 روبية نيبالية إلى رينغيت ماليزي

تحويل NPR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

20 npr
0.65 myr

₨1.000 NPR = RM0.03259 MYR

Mid-market exchange rate at 07:05
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NPR إلى MYR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3631.5121.6550.94721.697
1 GBP1.17911.312110.071.7831.9511.11725.58
1 USD0.8980.762183.8731.3591.4870.85119.492
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / رينغيت ماليزي
1 NPR٠٫٠٣٢٥٩ MYR
5 NPR٠٫١٦٢٩٧ MYR
10 NPR٠٫٣٢٥٩٤ MYR
20 NPR٠٫٦٥١٨٨ MYR
50 NPR١٫٦٢٩٦٩ MYR
100 NPR٣٫٢٥٩٣٨ MYR
250 NPR٨٫١٤٨٤٥ MYR
500 NPR١٦٫٢٩٦٩٠ MYR
1000 NPR٣٢٫٥٩٣٨٠ MYR
2000 NPR٦٥٫١٨٧٦٠ MYR
5000 NPR١٦٢٫٩٦٩٠٠ MYR
10000 NPR٣٢٥٫٩٣٨٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Nepalese Rupee
1 MYR٣٠٫٦٨٠٧٠ NPR
5 MYR١٥٣٫٤٠٣٥٠ NPR
10 MYR٣٠٦٫٨٠٧٠٠ NPR
20 MYR٦١٣٫٦١٤٠٠ NPR
50 MYR١٬٥٣٤٫٠٣٥٠٠ NPR
100 MYR٣٬٠٦٨٫٠٧٠٠٠ NPR
250 MYR٧٬٦٧٠٫١٧٥٠٠ NPR
500 MYR١٥٬٣٤٠٫٣٥٠٠٠ NPR
1000 MYR٣٠٬٦٨٠٫٧٠٠٠٠ NPR
2000 MYR٦١٬٣٦١٫٤٠٠٠٠ NPR
5000 MYR١٥٣٬٤٠٣٫٥٠٠٠٠ NPR
10000 MYR٣٠٦٬٨٠٧٫٠٠٠٠٠ NPR