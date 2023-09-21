يورو إلى روبية نيبالية

تحويل EUR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٤١٬٣٩٢ npr

1.00000 EUR = 141.39200 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:39 UTC
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EUR إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063788.20731.434131.655690.9575518.2104
1GBP1.1579411.23165102.1351.660571.917111.1087921.0857
1USD0.94010.811919182.9251.348251.556540.900217.1199
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625870.01877050.01085560.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / Nepalese Rupee
1 EUR141.39200 NPR
5 EUR706.96000 NPR
10 EUR1413.92000 NPR
20 EUR2827.84000 NPR
50 EUR7069.60000 NPR
100 EUR14139.20000 NPR
250 EUR35348.00000 NPR
500 EUR70696.00000 NPR
1000 EUR141392.00000 NPR
2000 EUR282784.00000 NPR
5000 EUR706960.00000 NPR
10000 EUR1413920.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / اليورو
1 NPR0.00707 EUR
5 NPR0.03536 EUR
10 NPR0.07073 EUR
20 NPR0.14145 EUR
50 NPR0.35363 EUR
100 NPR0.70725 EUR
250 NPR1.76813 EUR
500 NPR3.53626 EUR
1000 NPR7.07252 EUR
2000 NPR14.14504 EUR
5000 NPR35.36260 EUR
10000 NPR70.72520 EUR