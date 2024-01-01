5 روبية نيبالية إلى يورو

تحويل NPR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5 npr
0.03 eur

₨1.000 NPR = €0.006698 EUR

Mid-market exchange rate at 06:29
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NPR إلى EUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2831.5121.6550.94721.692
1 GBP1.17911.311109.961.7821.9511.11625.57
1 USD0.8990.763183.8651.3591.4880.85119.502
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / اليورو
1 NPR٠٫٠٠٦٧٠ EUR
5 NPR٠٫٠٣٣٤٩ EUR
10 NPR٠٫٠٦٦٩٨ EUR
20 NPR٠٫١٣٣٩٦ EUR
50 NPR٠٫٣٣٤٩٠ EUR
100 NPR٠٫٦٦٩٨٠ EUR
250 NPR١٫٦٧٤٥٠ EUR
500 NPR٣٫٣٤٩٠٠ EUR
1000 NPR٦٫٦٩٧٩٩ EUR
2000 NPR١٣٫٣٩٥٩٨ EUR
5000 NPR٣٣٫٤٨٩٩٥ EUR
10000 NPR٦٦٫٩٧٩٩٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / Nepalese Rupee
1 EUR١٤٩٫٢٩٨٠٠ NPR
5 EUR٧٤٦٫٤٩٠٠٠ NPR
10 EUR١٬٤٩٢٫٩٨٠٠٠ NPR
20 EUR٢٬٩٨٥٫٩٦٠٠٠ NPR
50 EUR٧٬٤٦٤٫٩٠٠٠٠ NPR
100 EUR١٤٬٩٢٩٫٨٠٠٠٠ NPR
250 EUR٣٧٬٣٢٤٫٥٠٠٠٠ NPR
500 EUR٧٤٬٦٤٩٫٠٠٠٠٠ NPR
1000 EUR١٤٩٬٢٩٨٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 EUR٢٩٨٬٥٩٦٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 EUR٧٤٦٬٤٩٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 EUR١٬٤٩٢٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ NPR