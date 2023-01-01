روبية إندونيسية إلى روبية نيبالية
تحويل IDR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى روبية نيبالية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Nepalese Rupee / الروبية الإندونيسية
|1 NPR
|115.64500 IDR
|5 NPR
|578.22500 IDR
|10 NPR
|1156.45000 IDR
|20 NPR
|2312.90000 IDR
|50 NPR
|5782.25000 IDR
|100 NPR
|11564.50000 IDR
|250 NPR
|28911.25000 IDR
|500 NPR
|57822.50000 IDR
|1000 NPR
|115645.00000 IDR
|2000 NPR
|231290.00000 IDR
|5000 NPR
|578225.00000 IDR
|10000 NPR
|1156450.00000 IDR