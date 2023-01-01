روبية إندونيسية إلى روبية نيبالية

تحويل IDR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
8647.15 npr

1.00000 IDR = 0.00865 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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IDR إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066488.64841.439111.662090.963718.3135
1GBP1.1522711.2289102.1571.65841.915371.1104521.1041
1USD0.937750.813736183.12871.34951.55860.903717.1732
1INR0.01128050.009788870.012029510.01623390.01874930.01087110.206586

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Nepalese Rupee
1 IDR0.00865 NPR
5 IDR0.04324 NPR
10 IDR0.08647 NPR
20 IDR0.17294 NPR
50 IDR0.43236 NPR
100 IDR0.86471 NPR
250 IDR2.16179 NPR
500 IDR4.32357 NPR
1000 IDR8.64715 NPR
2000 IDR17.29430 NPR
5000 IDR43.23575 NPR
10000 IDR86.47150 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الروبية الإندونيسية
1 NPR115.64500 IDR
5 NPR578.22500 IDR
10 NPR1156.45000 IDR
20 NPR2312.90000 IDR
50 NPR5782.25000 IDR
100 NPR11564.50000 IDR
250 NPR28911.25000 IDR
500 NPR57822.50000 IDR
1000 NPR115645.00000 IDR
2000 NPR231290.00000 IDR
5000 NPR578225.00000 IDR
10000 NPR1156450.00000 IDR