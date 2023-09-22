كرونة نروجية إلى روبية نيبالية

تحويل NOK إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
١٢٬٣٢٦٫٥٠ npr

1.00000 NOK = 12.32650 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
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NOK إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0656588.32051.436231.662870.964618.3576
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917451.1121921.1682
1USD0.93840.813802182.87951.347751.560430.905117.2267
1INR0.01132240.00981910.012065710.01626160.01882770.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / Nepalese Rupee
1 NOK12.32650 NPR
5 NOK61.63250 NPR
10 NOK123.26500 NPR
20 NOK246.53000 NPR
50 NOK616.32500 NPR
100 NOK1232.65000 NPR
250 NOK3081.62500 NPR
500 NOK6163.25000 NPR
1000 NOK12326.50000 NPR
2000 NOK24653.00000 NPR
5000 NOK61632.50000 NPR
10000 NOK123265.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / كروني نرويجي
1 NPR0.08113 NOK
5 NPR0.40563 NOK
10 NPR0.81126 NOK
20 NPR1.62252 NOK
50 NPR4.05630 NOK
100 NPR8.11260 NOK
250 NPR20.28150 NOK
500 NPR40.56300 NOK
1000 NPR81.12600 NOK
2000 NPR162.25200 NOK
5000 NPR405.63000 NOK
10000 NPR811.26000 NOK