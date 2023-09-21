دولار هونغ كونغ إلى روبية نيبالية

تحويل HKD إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٦٬٩٩٩٫٥٠ npr

1.00000 HKD = 16.99950 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:30 UTC
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HKD إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065288.55311.437811.661780.964218.3103
1GBP1.152811.22805102.0911.657621.915831.1115321.1096
1USD0.93880.814299183.13281.34981.560060.905217.1895
1INR0.01129270.009795160.012028910.01623670.01876590.01088860.206772

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Nepalese Rupee
100 HKD1699.95000 NPR
200 HKD3399.90000 NPR
300 HKD5099.85000 NPR
500 HKD8499.75000 NPR
1000 HKD16999.50000 NPR
2000 HKD33999.00000 NPR
2500 HKD42498.75000 NPR
3000 HKD50998.50000 NPR
4000 HKD67998.00000 NPR
5000 HKD84997.50000 NPR
10000 HKD169995.00000 NPR
20000 HKD339990.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار هونغ كونغ
1 NPR0.05883 HKD
5 NPR0.29413 HKD
10 NPR0.58825 HKD
20 NPR1.17650 HKD
50 NPR2.94125 HKD
100 NPR5.88251 HKD
250 NPR14.70627 HKD
500 NPR29.41255 HKD
1000 NPR58.82510 HKD
2000 NPR117.65020 HKD
5000 NPR294.12550 HKD
10000 NPR588.25100 HKD