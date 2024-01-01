ألف روبية نيبالية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل NPR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 npr
58.10 hkd

₨1.000 NPR = $0.05810 HKD

Mid-market exchange rate at 06:36
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NPR إلى HKD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2971.5121.6550.94721.686
1 GBP1.17911.311109.9961.7831.9511.11625.568
1 USD0.8990.763183.8741.3591.4880.85119.496
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار هونغ كونغ
1 NPR٠٫٠٥٨١٠ HKD
5 NPR٠٫٢٩٠٤٨ HKD
10 NPR٠٫٥٨٠٩٦ HKD
20 NPR١٫١٦١٩٢ HKD
50 NPR٢٫٩٠٤٨٠ HKD
100 NPR٥٫٨٠٩٥٩ HKD
250 NPR١٤٫٥٢٣٩٨ HKD
500 NPR٢٩٫٠٤٧٩٥ HKD
1000 NPR٥٨٫٠٩٥٩٠ HKD
2000 NPR١١٦٫١٩١٨٠ HKD
5000 NPR٢٩٠٫٤٧٩٥٠ HKD
10000 NPR٥٨٠٫٩٥٩٠٠ HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Nepalese Rupee
100 HKD١٬٧٢١٫٢٩٠٠٠ NPR
200 HKD٣٬٤٤٢٫٥٨٠٠٠ NPR
300 HKD٥٬١٦٣٫٨٧٠٠٠ NPR
500 HKD٨٬٦٠٦٫٤٥٠٠٠ NPR
1000 HKD١٧٬٢١٢٫٩٠٠٠٠ NPR
2000 HKD٣٤٬٤٢٥٫٨٠٠٠٠ NPR
2500 HKD٤٣٬٠٣٢٫٢٥٠٠٠ NPR
3000 HKD٥١٬٦٣٨٫٧٠٠٠٠ NPR
4000 HKD٦٨٬٨٥١٫٦٠٠٠٠ NPR
5000 HKD٨٦٬٠٦٤٫٥٠٠٠٠ NPR
10000 HKD١٧٢٬١٢٩٫٠٠٠٠٠ NPR
20000 HKD٣٤٤٬٢٥٨٫٠٠٠٠٠ NPR