1 روبية نيبالية إلى دولار هونغ كونغ
تحويل NPR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Nepalese rupee
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Nepalese Rupee
|100 HKD
|١٬٧٢١٫٢٩٠٠٠ NPR
|200 HKD
|٣٬٤٤٢٫٥٨٠٠٠ NPR
|300 HKD
|٥٬١٦٣٫٨٧٠٠٠ NPR
|500 HKD
|٨٬٦٠٦٫٤٥٠٠٠ NPR
|1000 HKD
|١٧٬٢١٢٫٩٠٠٠٠ NPR
|2000 HKD
|٣٤٬٤٢٥٫٨٠٠٠٠ NPR
|2500 HKD
|٤٣٬٠٣٢٫٢٥٠٠٠ NPR
|3000 HKD
|٥١٬٦٣٨٫٧٠٠٠٠ NPR
|4000 HKD
|٦٨٬٨٥١٫٦٠٠٠٠ NPR
|5000 HKD
|٨٦٬٠٦٤٫٥٠٠٠٠ NPR
|10000 HKD
|١٧٢٬١٢٩٫٠٠٠٠٠ NPR
|20000 HKD
|٣٤٤٬٢٥٨٫٠٠٠٠٠ NPR