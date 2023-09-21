ين ياباني إلى روبية نيبالية

تحويل JPY إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٩٬٠١٠٫٨١ npr

1.00000 JPY = 0.90108 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:33 UTC
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JPY إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066288.6381.436861.660880.963418.3193
1GBP1.1537411.2301102.2641.657741.916191.1115121.1355
1USD0.93790.812942183.13451.347651.557750.903617.1819
1INR0.01128180.009778640.012028710.01621050.01873780.01086910.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / Nepalese Rupee
100 JPY90.10810 NPR
1000 JPY901.08100 NPR
1500 JPY1351.62150 NPR
2000 JPY1802.16200 NPR
3000 JPY2703.24300 NPR
5000 JPY4505.40500 NPR
5400 JPY4865.83740 NPR
10000 JPY9010.81000 NPR
15000 JPY13516.21500 NPR
20000 JPY18021.62000 NPR
25000 JPY22527.02500 NPR
30000 JPY27032.43000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / ين ياباني
1 NPR1.10978 JPY
5 NPR5.54890 JPY
10 NPR11.09780 JPY
20 NPR22.19560 JPY
50 NPR55.48900 JPY
100 NPR110.97800 JPY
250 NPR277.44500 JPY
500 NPR554.89000 JPY
1000 NPR1109.78000 JPY
2000 NPR2219.56000 JPY
5000 NPR5548.90000 JPY
10000 NPR11097.80000 JPY