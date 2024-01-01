10 آلاف روبية نيبالية إلى روبية إندونيسية

تحويل NPR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 npr
1,154,080 idr

₨1.000 NPR = Rp115.4 IDR

Mid-market exchange rate at 06:39
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NPR إلى IDR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3111.5121.6550.94721.686
1 GBP1.17911.312110.0141.7831.9511.11625.568
1 USD0.8990.762183.8711.3591.4880.85119.492
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الروبية الإندونيسية
1 NPR١١٥٫٤٠٨٠٠ IDR
5 NPR٥٧٧٫٠٤٠٠٠ IDR
10 NPR١٬١٥٤٫٠٨٠٠٠ IDR
20 NPR٢٬٣٠٨٫١٦٠٠٠ IDR
50 NPR٥٬٧٧٠٫٤٠٠٠٠ IDR
100 NPR١١٬٥٤٠٫٨٠٠٠٠ IDR
250 NPR٢٨٬٨٥٢٫٠٠٠٠٠ IDR
500 NPR٥٧٬٧٠٤٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 NPR١١٥٬٤٠٨٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 NPR٢٣٠٬٨١٦٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 NPR٥٧٧٬٠٤٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 NPR١٬١٥٤٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Nepalese Rupee
1 IDR٠٫٠٠٨٦٦ NPR
5 IDR٠٫٠٤٣٣٢ NPR
10 IDR٠٫٠٨٦٦٥ NPR
20 IDR٠٫١٧٣٣٠ NPR
50 IDR٠٫٤٣٣٢٤ NPR
100 IDR٠٫٨٦٦٤٩ NPR
250 IDR٢٫١٦٦٢٢ NPR
500 IDR٤٫٣٣٢٤٤ NPR
1000 IDR٨٫٦٦٤٨٨ NPR
2000 IDR١٧٫٣٢٩٧٦ NPR
5000 IDR٤٣٫٣٢٤٤٠ NPR
10000 IDR٨٦٫٦٤٨٨٠ NPR