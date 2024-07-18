Евро в непальские рупии

Сконвертируйте EUR в NPR по реальному обменному курсу

1 000 eur
146 028 npr

€1,000 EUR = ₨146,0 NPR

Среднерыночный курс в 14:42
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1 EUR в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий146,0280146,0280
Низкий142,8110142,1270
В среднем144,1320143,9684
Изменить1.89%2.60%
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Соотношение 1 EUR к NPR

За последние 30 дней максимальный курс EUR к NPR составил 146,0280, а минимальный — 142,8110. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 144,1320. Изменение курса EUR к NPR в процентном соотношении составило 1.89.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к NPR составил 146,0280, а минимальный — 142,1270. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 143,9684. Изменение курса EUR к NPR в процентном соотношении составило 2.60.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8851,3783,6171,485156,5953,93
1 GBP1,29811,1481,778108,5311,927203,2525,1
1 CHF1,1310,87111,54894,5311,679177,0344,442
1 CAD0,730,5630,646161,0521,084114,3362,869

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Непальская рупия
1 EUR146,02800 NPR
5 EUR730,14000 NPR
10 EUR1 460,28000 NPR
20 EUR2 920,56000 NPR
50 EUR7 301,40000 NPR
100 EUR14 602,80000 NPR
250 EUR36 507,00000 NPR
500 EUR73 014,00000 NPR
1000 EUR146 028,00000 NPR
2000 EUR292 056,00000 NPR
5000 EUR730 140,00000 NPR
10000 EUR1 460 280,00000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Евро
1 NPR0,00685 EUR
5 NPR0,03424 EUR
10 NPR0,06848 EUR
20 NPR0,13696 EUR
50 NPR0,34240 EUR
100 NPR0,68480 EUR
250 NPR1,71200 EUR
500 NPR3,42400 EUR
1000 NPR6,84800 EUR
2000 NPR13,69600 EUR
5000 NPR34,24000 EUR
10000 NPR68,48000 EUR