История обменного курса евро–непальские рупии

Обменный курс евро/непальские рупии сейчас составляет 146,028, отражая изменение в размере -0.178% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.321% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/непальские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 146,369, и минимумом, равным 145,214, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.312% увеличение стоимости.