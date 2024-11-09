Чешские кроны в непальские рупии

Сконвертируйте CZK в NPR по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ₨5,726 NPR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к NPR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NPR
1 CZK в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,81326,0006
Низкий5,71135,7113
В среднем5,77045,8666
Изменение-1.23%-1.40%
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Соотношение 1 CZK к NPR

За последние 30 дней максимальный курс CZK к NPR составил 5,8132, а минимальный — 5,7113. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,7704. Изменение курса CZK к NPR в процентном соотношении составило -1.23.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к NPR составил 6,0006, а минимальный — 5,7113. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,8666. Изменение курса CZK к NPR в процентном соотношении составило -1.40.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Непальская рупия
1 CZK5,72559 NPR
5 CZK28,62795 NPR
10 CZK57,25590 NPR
20 CZK114,51180 NPR
50 CZK286,27950 NPR
100 CZK572,55900 NPR
250 CZK1 431,39750 NPR
500 CZK2 862,79500 NPR
1000 CZK5 725,59000 NPR
2000 CZK11 451,18000 NPR
5000 CZK28 627,95000 NPR
10000 CZK57 255,90000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Чешская крона
1 NPR0,17465 CZK
5 NPR0,87327 CZK
10 NPR1,74654 CZK
20 NPR3,49308 CZK
50 NPR8,73270 CZK
100 NPR17,46540 CZK
250 NPR43,66350 CZK
500 NPR87,32700 CZK
1000 NPR174,65400 CZK
2000 NPR349,30800 CZK
5000 NPR873,27000 CZK
10000 NPR1 746,54000 CZK