Австралийские доллары в непальские рупии

Сконвертируйте AUD в NPR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ₨88,78 NPR

Среднерыночный курс в 19:44
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График изменения обменного курса AUD к NPR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NPR
1 AUD в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий90,810492,7177
Низкий88,242388,2423
В среднем89,404290,2212
Изменение-1.60%0.57%
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Соотношение 1 AUD к NPR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к NPR составил 90,8104, а минимальный — 88,2423. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 89,4042. Изменение курса AUD к NPR в процентном соотношении составило -1.60.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к NPR составил 92,7177, а минимальный — 88,2423. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 90,2212. Изменение курса AUD к NPR в процентном соотношении составило 0.57.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9651,2052,167197,2171,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,40311,798163,621,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Непальская рупия
1 AUD88,78140 NPR
5 AUD443,90700 NPR
10 AUD887,81400 NPR
20 AUD1 775,62800 NPR
50 AUD4 439,07000 NPR
100 AUD8 878,14000 NPR
250 AUD22 195,35000 NPR
500 AUD44 390,70000 NPR
1000 AUD88 781,40000 NPR
2000 AUD177 562,80000 NPR
5000 AUD443 907,00000 NPR
10000 AUD887 814,00000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Австралийский доллар
1 NPR0,01126 AUD
5 NPR0,05632 AUD
10 NPR0,11264 AUD
20 NPR0,22527 AUD
50 NPR0,56318 AUD
100 NPR1,12636 AUD
250 NPR2,81590 AUD
500 NPR5,63180 AUD
1000 NPR11,26360 AUD
2000 NPR22,52720 AUD
5000 NPR56,31800 AUD
10000 NPR112,63600 AUD