История обменного курса австралийский доллар–непальские рупии

Обменный курс австралийских доллара/непальские рупии сейчас составляет 88,768, отражая изменение в размере -1.411% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.573% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/непальские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 90,254, и минимумом, равным 87,831, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.