20 روبية نيبالية إلى يوان صيني
تحويل NPR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي
لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات
نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى يوان صيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Nepalese rupees
Change Converter source currency
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Nepalese Rupee
|1 CNY
|١٨٫٨٠١١٠ NPR
|5 CNY
|٩٤٫٠٠٥٥٠ NPR
|10 CNY
|١٨٨٫٠١١٠٠ NPR
|20 CNY
|٣٧٦٫٠٢٢٠٠ NPR
|50 CNY
|٩٤٠٫٠٥٥٠٠ NPR
|100 CNY
|١٬٨٨٠٫١١٠٠٠ NPR
|250 CNY
|٤٬٧٠٠٫٢٧٥٠٠ NPR
|500 CNY
|٩٬٤٠٠٫٥٥٠٠٠ NPR
|1000 CNY
|١٨٬٨٠١٫١٠٠٠٠ NPR
|2000 CNY
|٣٧٬٦٠٢٫٢٠٠٠٠ NPR
|5000 CNY
|٩٤٬٠٠٥٫٥٠٠٠٠ NPR
|10000 CNY
|١٨٨٬٠١١٫٠٠٠٠٠ NPR