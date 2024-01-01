50 روبية نيبالية إلى يوان صيني

تحويل NPR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

50 npr
2.66 cny

₨1.000 NPR = ¥0.05319 CNY

Mid-market exchange rate at 06:18
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NPR إلى CNY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2681.5121.6550.94821.679
1 GBP1.17911.311109.9361.7821.9511.11725.553
1 USD0.8990.763183.8671.361.4880.85219.493
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Chinese Yuan RMB
1 NPR٠٫٠٥٣١٩ CNY
5 NPR٠٫٢٦٥٩٤ CNY
10 NPR٠٫٥٣١٨٨ CNY
20 NPR١٫٠٦٣٧٧ CNY
50 NPR٢٫٦٥٩٤٢ CNY
100 NPR٥٫٣١٨٨٣ CNY
250 NPR١٣٫٢٩٧٠٨ CNY
500 NPR٢٦٫٥٩٤١٥ CNY
1000 NPR٥٣٫١٨٨٣٠ CNY
2000 NPR١٠٦٫٣٧٦٦٠ CNY
5000 NPR٢٦٥٫٩٤١٥٠ CNY
10000 NPR٥٣١٫٨٨٣٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Nepalese Rupee
1 CNY١٨٫٨٠١١٠ NPR
5 CNY٩٤٫٠٠٥٥٠ NPR
10 CNY١٨٨٫٠١١٠٠ NPR
20 CNY٣٧٦٫٠٢٢٠٠ NPR
50 CNY٩٤٠٫٠٥٥٠٠ NPR
100 CNY١٬٨٨٠٫١١٠٠٠ NPR
250 CNY٤٬٧٠٠٫٢٧٥٠٠ NPR
500 CNY٩٬٤٠٠٫٥٥٠٠٠ NPR
1000 CNY١٨٬٨٠١٫١٠٠٠٠ NPR
2000 CNY٣٧٬٦٠٢٫٢٠٠٠٠ NPR
5000 CNY٩٤٬٠٠٥٫٥٠٠٠٠ NPR
10000 CNY١٨٨٬٠١١٫٠٠٠٠٠ NPR