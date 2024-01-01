ألف روبية هندية إلى روبية نيبالية

تحويل INR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 inr
1,600.22 npr

₹1.000 INR = ₨1.600 NPR

Mid-market exchange rate at 06:50
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.7310.6822.6830.5771.099204.0250.989
1 EUR1.071.46513.9320.8461.611298.971.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Nepalese Rupee
1 INR١٫٦٠٠٢٢ NPR
5 INR٨٫٠٠١١٠ NPR
10 INR١٦٫٠٠٢٢٠ NPR
20 INR٣٢٫٠٠٤٤٠ NPR
50 INR٨٠٫٠١١٠٠ NPR
100 INR١٦٠٫٠٢٢٠٠ NPR
250 INR٤٠٠٫٠٥٥٠٠ NPR
300 INR٤٨٠٫٠٦٦٠٠ NPR
500 INR٨٠٠٫١١٠٠٠ NPR
600 INR٩٦٠٫١٣٢٠٠ NPR
1000 INR١٬٦٠٠٫٢٢٠٠٠ NPR
2000 INR٣٬٢٠٠٫٤٤٠٠٠ NPR
5000 INR٨٬٠٠١٫١٠٠٠٠ NPR
10000 INR١٦٬٠٠٢٫٢٠٠٠٠ NPR
25000 INR٤٠٬٠٠٥٫٥٠٠٠٠ NPR
50000 INR٨٠٬٠١١٫٠٠٠٠٠ NPR
100000 INR١٦٠٬٠٢٢٫٠٠٠٠٠ NPR
1000000 INR١٬٦٠٠٬٢٢٠٫٠٠٠٠٠ NPR
1000000000 INR١٬٦٠٠٬٢٢٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الروبية الهندية
1 NPR٠٫٦٢٤٩١ INR
5 NPR٣٫١٢٤٥٧ INR
10 NPR٦٫٢٤٩١٤ INR
20 NPR١٢٫٤٩٨٢٨ INR
50 NPR٣١٫٢٤٥٧٠ INR
100 NPR٦٢٫٤٩١٤٠ INR
250 NPR١٥٦٫٢٢٨٥٠ INR
500 NPR٣١٢٫٤٥٧٠٠ INR
1000 NPR٦٢٤٫٩١٤٠٠ INR
2000 NPR١٬٢٤٩٫٨٢٨٠٠ INR
5000 NPR٣٬١٢٤٫٥٧٠٠٠ INR
10000 NPR٦٬٢٤٩٫١٤٠٠٠ INR