5,000 روبية نيبالية إلى جنيه إسترليني

تحويل NPR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 npr
28.41 gbp

₨1.000 NPR = £0.005682 GBP

Mid-market exchange rate at 06:32
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NPR إلى GBP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2921.5121.6560.94721.692
1 GBP1.17911.311109.9691.7831.9521.11625.57
1 USD0.8990.763183.8691.3591.4880.85119.501
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

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NPR إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه استرليني
1 NPR٠٫٠٠٥٦٨ GBP
5 NPR٠٫٠٢٨٤١ GBP
10 NPR٠٫٠٥٦٨٢ GBP
20 NPR٠٫١١٣٦٤ GBP
50 NPR٠٫٢٨٤٠٩ GBP
100 NPR٠٫٥٦٨١٨ GBP
250 NPR١٫٤٢٠٤٦ GBP
500 NPR٢٫٨٤٠٩٢ GBP
1000 NPR٥٫٦٨١٨٣ GBP
2000 NPR١١٫٣٦٣٦٦ GBP
5000 NPR٢٨٫٤٠٩١٥ GBP
10000 NPR٥٦٫٨١٨٣٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Nepalese Rupee
1 GBP١٧٦٫٠٠٠٠٠ NPR
5 GBP٨٨٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10 GBP١٬٧٦٠٫٠٠٠٠٠ NPR
20 GBP٣٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ NPR
50 GBP٨٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
100 GBP١٧٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
250 GBP٤٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
500 GBP٨٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
1000 GBP١٧٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 GBP٣٥٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 GBP٨٨٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 GBP١٬٧٦٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ NPR