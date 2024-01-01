5,000 روبية نيبالية إلى دولار أسترالي

تحويل NPR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 npr
55.43 aud

₨1.000 NPR = A$0.01109 AUD

Mid-market exchange rate at 06:05
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NPR إلى AUD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8491.11293.31.5121.6550.94821.69
1 GBP1.17811.311109.9541.7821.9511.11725.561
1 USD0.8990.763183.881.361.4880.85219.5
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار أسترالي
1 NPR٠٫٠١١٠٩ AUD
5 NPR٠٫٠٥٥٤٣ AUD
10 NPR٠٫١١٠٨٥ AUD
20 NPR٠٫٢٢١٧١ AUD
50 NPR٠٫٥٥٤٢٧ AUD
100 NPR١٫١٠٨٥٤ AUD
250 NPR٢٫٧٧١٣٥ AUD
500 NPR٥٫٥٤٢٧٠ AUD
1000 NPR١١٫٠٨٥٤٠ AUD
2000 NPR٢٢٫١٧٠٨٠ AUD
5000 NPR٥٥٫٤٢٧٠٠ AUD
10000 NPR١١٠٫٨٥٤٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Nepalese Rupee
1 AUD٩٠٫٢٠٨٦٠ NPR
5 AUD٤٥١٫٠٤٣٠٠ NPR
10 AUD٩٠٢٫٠٨٦٠٠ NPR
20 AUD١٬٨٠٤٫١٧٢٠٠ NPR
50 AUD٤٬٥١٠٫٤٣٠٠٠ NPR
100 AUD٩٬٠٢٠٫٨٦٠٠٠ NPR
250 AUD٢٢٬٥٥٢٫١٥٠٠٠ NPR
500 AUD٤٥٬١٠٤٫٣٠٠٠٠ NPR
1000 AUD٩٠٬٢٠٨٫٦٠٠٠٠ NPR
2000 AUD١٨٠٬٤١٧٫٢٠٠٠٠ NPR
5000 AUD٤٥١٬٠٤٣٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 AUD٩٠٢٬٠٨٦٫٠٠٠٠٠ NPR