5 روبية نيبالية إلى دولار أمريكي

تحويل NPR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

5 npr
0.04 usd

₨1.000 NPR = $0.007449 USD

Mid-market exchange rate at 07:39
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NPR إلى USD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2961.5121.6550.94621.665
1 GBP1.17911.311110.0211.7831.9511.11625.549
1 USD0.8990.763183.8991.3591.4880.85119.483
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار أمريكي
1 NPR٠٫٠٠٧٤٥ USD
5 NPR٠٫٠٣٧٢٥ USD
10 NPR٠٫٠٧٤٤٩ USD
20 NPR٠٫١٤٨٩٨ USD
50 NPR٠٫٣٧٢٤٦ USD
100 NPR٠٫٧٤٤٩٢ USD
250 NPR١٫٨٦٢٣٠ USD
500 NPR٣٫٧٢٤٦٠ USD
1000 NPR٧٫٤٤٩٢٠ USD
2000 NPR١٤٫٨٩٨٤٠ USD
5000 NPR٣٧٫٢٤٦٠٠ USD
10000 NPR٧٤٫٤٩٢٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Nepalese Rupee
1 USD١٣٤٫٢٤٣٠٠ NPR
5 USD٦٧١٫٢١٥٠٠ NPR
10 USD١٬٣٤٢٫٤٣٠٠٠ NPR
20 USD٢٬٦٨٤٫٨٦٠٠٠ NPR
50 USD٦٬٧١٢٫١٥٠٠٠ NPR
100 USD١٣٬٤٢٤٫٣٠٠٠٠ NPR
250 USD٣٣٬٥٦٠٫٧٥٠٠٠ NPR
500 USD٦٧٬١٢١٫٥٠٠٠٠ NPR
1000 USD١٣٤٬٢٤٣٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 USD٢٦٨٬٤٨٦٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 USD٦٧١٬٢١٥٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 USD١٬٣٤٢٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ NPR