50 روبية نيبالية إلى ريال برازيلي

تحويل NPR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

50 npr
2.08 brl

₨1.000 NPR = R$0.04167 BRL

Mid-market exchange rate at 06:12
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NPR إلى BRL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2671.5121.6550.94821.688
1 GBP1.17911.311109.931.7821.9511.11725.562
1 USD0.8990.763183.8621.361.4880.85219.501
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الريال البرازيلي
1 NPR٠٫٠٤١٦٧ BRL
5 NPR٠٫٢٠٨٣٣ BRL
10 NPR٠٫٤١٦٦٦ BRL
20 NPR٠٫٨٣٣٣٢ BRL
50 NPR٢٫٠٨٣٣٠ BRL
100 NPR٤٫١٦٦٥٩ BRL
250 NPR١٠٫٤١٦٤٨ BRL
500 NPR٢٠٫٨٣٢٩٥ BRL
1000 NPR٤١٫٦٦٥٩٠ BRL
2000 NPR٨٣٫٣٣١٨٠ BRL
5000 NPR٢٠٨٫٣٢٩٥٠ BRL
10000 NPR٤١٦٫٦٥٩٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Nepalese Rupee
1 BRL٢٤٫٠٠٠٤٠ NPR
5 BRL١٢٠٫٠٠٢٠٠ NPR
10 BRL٢٤٠٫٠٠٤٠٠ NPR
20 BRL٤٨٠٫٠٠٨٠٠ NPR
50 BRL١٬٢٠٠٫٠٢٠٠٠ NPR
100 BRL٢٬٤٠٠٫٠٤٠٠٠ NPR
250 BRL٦٬٠٠٠٫١٠٠٠٠ NPR
500 BRL١٢٬٠٠٠٫٢٠٠٠٠ NPR
1000 BRL٢٤٬٠٠٠٫٤٠٠٠٠ NPR
2000 BRL٤٨٬٠٠٠٫٨٠٠٠٠ NPR
5000 BRL١٢٠٬٠٠٢٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 BRL٢٤٠٬٠٠٤٫٠٠٠٠٠ NPR